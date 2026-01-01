Масленичная ярмарка начала работу на эспланаде в Перми Ярмарочные домики будут открыты до 23 февраля Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

На эспланаде в Перми открылась Масленичная ярмарка. Она будет работать до 23 февраля: в будние дни с 12:00 до 19:00 и в выходные, а также в праздничные дни с 11:00 до 19:00.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, гости смогут купить изделия народного творчества: расписные тарелки, лопатки, ложки, плетеные из бумажной лозы предметы, деревянные изделия. Также в продаже будут столовые приборы, кухонная утварь, керамические товары, игрушки ручной работы, гипсовые наборы для раскрашивания, сувениры с символикой Перми, изделия из бересты и дерева.

Посетители ярмарки найдут вязаную одежду и игрушки, украшения для волос, бижутерию, мыло ручной работы, домашний текстиль и декоративные элементы.

Особое внимание привлекут гастрономические изыски: шоколад ручной работы, мед и продукты пчеловодства, чак-чак, леденцы, пироги с калиной и вишней, пряники, авторские чайные купажи и варенье из шишек.

