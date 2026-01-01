В Прикамье выявлено 80 нарушений по специальной оценке условий труда Гострудинспекция вынесла 181 постановление о привлечении виновных к ответственности Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

По результатам контрольных мероприятий в 2025 году Государственная инспекция труда в Прикамье выявила 80 нарушений требований законодательства о специальной оценке условий труда. Об этом сообщили в ведомстве.

Всего было организовано 81 мероприятие, в том числе 63 — в рамках работы по индикаторам риска. Среди выявленных нарушений 62 были связаны с непроведением специальной оценки условий труда, 18 — прочих нарушений по данному комплексу.

«В 2025 году за нарушение трудового законодательства о проведении специальной оценки условий труда должностными лицами Инспекции вынесено 181 постановление о привлечении к административной ответственности», — отметил заместитель руководителя региональной Инспекции по охране труда Павел Бахтагареев.

