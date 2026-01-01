Будущее АПК в Перми: приглашаем на выставку-форум «Агротехнологии 2026» Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

С 18 по 20 февраля 2026 года Пермь станет центром притяжения для профессионалов агропромышленного комплекса. При поддержке Министерства агропромышленного комплекса Пермского края в КВЦ «Пермь Экспо» пройдёт Межрегиональная специализированная выставка-форум «Агротехнологии-2026».

Что ждёт участников?

— Более 85 компаний из 30 городов России представят передовые разработки.

— Новинки сельхозтехники, решения для животноводства и растениеводства.

— Презентации в сфере цифровизации и инфраструктурных решений для сельских территорий.

Деловая программа форума сфокусирована на главных трендах отрасли: автоматизации, биотехнологиях и экологической устойчивости. Это площадка для конструктивного диалога между бизнесом, наукой и властью.

Кому будет полезно?

Руководителям и специалистам сельхозпредприятий, фермерам, представителям бизнеса и студентам профильных вузов.

Когда: 18-20 февраля 2026 г.

Где: Пермь, ш. Космонавтов, 59 (КВЦ «Пермь Экспо»).

Сайт выставки agrotech.proexpo.ru

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.