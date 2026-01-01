Будущее АПК в Перми: приглашаем на выставку-форум «Агротехнологии 2026»
С 18 по 20 февраля 2026 года Пермь станет центром притяжения для профессионалов агропромышленного комплекса. При поддержке Министерства агропромышленного комплекса Пермского края в КВЦ «Пермь Экспо» пройдёт Межрегиональная специализированная выставка-форум «Агротехнологии-2026».
Что ждёт участников?
— Более 85 компаний из 30 городов России представят передовые разработки.
— Новинки сельхозтехники, решения для животноводства и растениеводства.
— Презентации в сфере цифровизации и инфраструктурных решений для сельских территорий.
Деловая программа форума сфокусирована на главных трендах отрасли: автоматизации, биотехнологиях и экологической устойчивости. Это площадка для конструктивного диалога между бизнесом, наукой и властью.
Кому будет полезно?
Руководителям и специалистам сельхозпредприятий, фермерам, представителям бизнеса и студентам профильных вузов.
Когда: 18-20 февраля 2026 г.
Где: Пермь, ш. Космонавтов, 59 (КВЦ «Пермь Экспо»).
Сайт выставки agrotech.proexpo.ru
