В Прикамье простились с погибшим на СВО 24-летним Павлом Юмановым Он был убит в стрелковом бою у Вербового в Запорожской области Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Очёрского округа

В понедельник, 16 февраля, в Очёре простились с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Палом Юмановым. Об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным и близким.

Павел родился 16 ноября 1999 года в Очёре Пермской области. В 12 лет потерял родителей, его воспитывала сестра. После окончания школы пошёл служить в армию по призыву, а после увольнения вернулся в родной город. Работал слесарем на Очерском машиностроительном заводе.

В 2023 году мужчина отправился в зону проведения специальной военной операции. Служил наводчиком, а 20 января 2024 года при выполнении боевых задач на территории Запорожской области, вблизи населённого пункта Вербовое, погиб в результате обстрела.

Прощание с Павлом Юмановым проходило в Очёрском центральном Доме культуры, а отпевание — в Михайло-Архангельской церкви.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.