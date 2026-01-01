Пермяк взыскал с производителя каминов более 315 тысяч рублей Компания нарушила условия договора Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Орджоникидзевский районный суд Перми удовлетворил иск местного жителя к компании ООО «Волжский Завод Каминов». Пермяк требовал возместить ему ущерб за невыполнение условий договора купли-продажи со стороны производителя.

Как рассказали в пресс-службе суда, в октябре 2024 года пермяк оплатил заводу аванс в размере 91 500 руб. за изготовление и поставку дровяного камина стоимостью 183 тыс. руб. Согласно установленным срокам, завод должен был отправить готовый товар транспортной компании в течение 60 рабочих дней после внесения предварительной оплаты. Однако продукция не была доставлена потребителю даже спустя несколько месяцев.

На досудебную претензию, направленную истцом в адрес производителя, ответ тоже не последовал. Мужчина обратился в суд, по решению которого «Волжский завод каминов» обязали вернуть покупателю уплаченный аванс, а также оплатить неустойку за просрочку поставки продукции и другие издержки.

В итоге суд взыскал 91 500 руб. в качестве предоплаты по договору, 91 500 руб. — неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 22 417 руб. — пени за задержку отправки товара в транспортную компанию, 102 708,50 руб. — штраф и 7163 руб. - госпошлину. Таким образом, сумма взыскания составила более 315 тыс. руб.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

