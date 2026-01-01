В Прикамье в 5-х классах школ с сентября введут предмет «Духовно-нравственная культура» Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

Минпросвещения России изменило сроки введения предмета «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) в школах. Согласно приказу ведомства, опубликованному на портале правовой информации, этот предмет будет внедряться поэтапно в течение нескольких лет.

С 1 сентября 2026 года предмет «Духовно-нравственная культура России» будет изучаться только в 5-х классах. С 2027/28 учебного года к ним присоединятся учащиеся 6- и 7-х классов.

Согласно приказу, в пятом классе на этот предмет будет выделено 16 часов, в шестом и седьмом — по 34 часа.

Также с 1 сентября 2026 года планируется сокращение часов на изучение иностранного языка в 5-х классах с трех до двух часов в неделю. С 2027 года аналогичные изменения коснутся 6- и 7-х классов.

В августе 2025 года Минпросвещения анонсировало, что «Духовно-нравственная культура России» будет введена в школьную программу с 2026/27 учебного года. Цель этого предмета — формирование у школьников основ традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ученики будут изучать биографии отечественных государственных и общественных деятелей, выдающихся представителей культуры, науки и военного дела, включая героев спецоперации.

