Подмосковный завод и пермский «Протон-ПМ» не договорились по требованиям на 4,7 млрд рублей Суд частично удовлетворил иски предприятий друг к другу

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил два иска: АО «Дубненский машиностроительный завод» (ДМЗ) к АО «Протон-ПМ» и пермского предприятия к ДМЗ. Подробности о суммах взысканий не разглашаются, так как заседание было закрытым.

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», 7 июля 2018 года между ДМЗ и «Протон-ПМ» был заключён контракт на поставку продукции на сумму свыше 5,264 млрд руб. Срок выполнения обязательств истекал 31 декабря 2020 года. Однако весной 2024 года ДМЗ подал в суд на «Протон-ПМ», требуя взыскать 736,5 млн руб. за ненадлежащее исполнение условий договора. Позже сумма иска увеличилась до 4,727 млрд руб. В свою очередь «Протон-ПМ» также обратился в суд, требуя от ДМЗ 49 млн руб. за просрочку платежей.

Известно, что стороны обсуждали возможность заключения мирового соглашения.

Дубненский машиностроительный завод специализируется на производстве и ремонте авиационного управляемого вооружения и оборудования для его наземного обслуживания.

