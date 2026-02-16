В 2025 году за нарушение ПДД с улиц Перми эвакуировано 8,3 тысячи машин Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

В 2025 году силами ГКУ «Центр безопасности движения Пермского края» с улиц Перми эвакуировано 8346 автомобилей. Из них почти 4,3 тыс. машин отправлены на штрафстоянку по протоколам ГИБДД за нарушения правил парковки. Около 3,8 тыс. автомобилей — за прочие нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает v-kurse.ru.

Центр безопасности движения (ЦБДД) Пермского края занимается эвакуацией автомобилей в краевой столице с 3 февраля 2025 года. Ранее эти работы выполняло АО «Интранс ПК» (бывшее ПКГУП «Автовокзал»). Автомобили эвакуируются только в тех случаях, если нарушение зафиксировано сотрудниками Госавтоинспекции и вынесено соответствующее постановление.

Самое распространенное нарушение правил дорожного движения, повлекшее эвакуацию автомобиля в 2025 году, — парковка в зоне действия знака «Остановка запрещена», а также на тротуаре или вблизи трамвайных путей. Чаще всего машины эвакуировались в октябре ушедшего года.

В настоящий момент ЦБДД располагает парком из 20 единиц спецтранспорта и является подрядчиком по эвакуации автомобилей на территории краевой столицы, а также ЗАТО «Звездный».

