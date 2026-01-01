В Прикамье осудят злоумышленников, занижавших клиентам показания электросчётчиков Преступную схему предложил сотрудник ресурсоснабжающей организации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух местных жителей — мужчин 1985 и 1990 г.р. Они подозреваются в незаконном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, который привел к её изменению. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следствия, в 2024 году 36-летний сотрудник ресурсоснабжающей организации предложил своему знакомому заработать на незаконных действиях. Согласно их договоренности, приятель, имеющий необходимые знания, должен был вносить изменения в индивидуальные приборы учёта электроэнергии, занижая тем самым показания. Второй фигурант занимался поиском клиентов и убеждением их в законности таких действий.

В одном из эпизодов преступной деятельности 40-летний мужчина действовал самостоятельно. Факт незаконного потребления электроэнергии был обнаружен сотрудниками ресурсоснабжающей компании в январе 2025 года, после чего они обратились в полицию. В ходе обыска следователем были изъяты предметы, использованные для изменения работы индивидуальных приборов учета.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 1 и 3 ст. 272 УК РФ, вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой, направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые ожидают приговора, находясь под подпиской о невыезде.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.