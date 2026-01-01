Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми возрождается легендарный проект Евгения Панфилова Сергей Райник перезапускает «Бойцовский клуб» Поделиться Твитнуть

В «мужской день» 23 февраля в Частной филармонии «Триумф» состоится первое публичное выступление «Бойцовского клуба» — нового танцевального коллектива Сергея Райника, который продолжает и переосмысливает идея Евгения Панфилова, высказанные в одноимённом проекте более 20 лет назад.

В момент трагической смерти Евгения Панфилова его театр состоял из трёх коллективов: кроме основного («Балет Евгения Панфилова») успешно работали «Балет толстых» и «Бойцовский клуб». Эти начинания великого хореографа были не только творческими, но и социальными: если в «Балете толстых» Панфилов с большим вкусом и тактом пропагандировал идею бодипозитива, то в «Бойцовском клубе» он собрал молодых мужчин, почти подростков, из числа посетителей спортзалов, которые стремились высказать свою маскулинность через движение. Энергию, которая могла вылиться в агрессию, Панфилов перенаправлял в творчество.

Оба проекта были закрыты спустя некоторое время после гибели их основателя.

Сергей Райник — танцовщик и хореограф, «выпускник» «Балета Евгения Панфилова», в настоящее время руководит двумя детскими танцевальными студиями и, как он сам рассказал, соскучился по работе с профессионалами. Его «Бойцовский клуб» отличается от панфиловского и по подходам, и по эстетике. Если Панфилов старался собрать как можно больше ребят, чтобы увлечь их танцами, то у Райника участников проекта немного, и все они профессионалы — участники клубных танцевальных коллективов. Среди них — один из самых популярных танцовщиков «старого» «Бойцовского клуба» Илья Белоусов, а также сам Райник, который, похоже, соскучился не только по работе с профессионалами, но и по сцене. В коллективе есть единственная девушка — солистка по имени Анастасия, в повседневности работающая фитнес-тренером. Райник утверждает, что она «невероятная».

Пилотное выступление нового «Бойцовского клуба» прошло в ноябре 2025 года в иллюзионном «Театре Данилина». Выступление 23 февраля будет первой настоящей презентацией проекта.

В программе «Возрождение легенды» (16+) — мини-балет «Острые козырьки» на музыку из одноимённого сериала, иронично-пародийный номер о 1990-х годах на саундтреки Шуры, а также серия соло танцовщиков.

Слоган события: «2000-е возвращаются, но звучат совершенно иначе».

