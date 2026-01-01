Предприниматель из Прикамья заплатил 1,25 млн рублей за мигрантов на строительстве ФАПа Они работали с нарушением миграционного законодательства Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Индивидуальный предприниматель из Пермского края был оштрафован за привлечение к работе иностранных граждан без разрешения на трудовую деятельность в России, сообщили в ГУФСПП по региону.

Ранее мужчина заключил контракт с компанией из Самарской области на поставку и монтаж модульных конструкций для фельдшерско-акушерского пункта. Предприниматель поручил поиск работников третьему лицу, не проверяя их правовой статус.

Правоохранительные органы обнаружили нарушения миграционного законодательства во время проверки. На строительной площадке оказались пять рабочих без патентов. Протоколы об административных правонарушениях были переданы в суд.

Предприниматель пытался переложить ответственность на своего помощника, который нанимал сотрудников. Однако суд отклонил этот аргумент, поскольку, согласно законодательству, заключать договоры подряда может только представитель юридического лица или индивидуальный предприниматель. Третье лицо в данном случае выступало посредником, а ответственность за нарушения нес предприниматель. За каждого из пяти нелегалов суд назначил штраф 250 тыс. руб.

В связи с этим в отношении предпринимателя было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы наложили арест на его банковские счета для обеспечения исполнения решения суда. Осознавая, что без доступа к своим средствам он не сможет продолжать работу, предприниматель полностью выплатил штраф в размере 1 млн 250 тыс. руб.

Арест со счетов был снят, а исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

