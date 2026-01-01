Судьи Пермского края за год рассмотрели более 1 млн дел Высокие результаты зафиксированы по кассационным показателям Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Пермским краевым судом

Состоялось расширенное заседание президиума Пермского краевого суда, на котором подвели итоги работы судов и мировых судей за прошедший год. Председатель краевого суда Александр Суханкин в своем докладе представил статистику, согласно которой судьи Пермского края рассмотрели 1 022 522 дела и материалов в различных формах судопроизводства.

Особое внимание было уделено кассационным показателям качества рассмотрения дел. В Седьмом кассационном округе Пермский край демонстрирует высокие результаты. Александр Суханкин подчеркнул важность сохранения достигнутых показателей в текущем году.

Заместитель председателя правительства Пермского края Александр Щеглов отметил, что нагрузка на мировых судей региона остается одной из самых высоких в Приволжском федеральном округе. Он сообщил, что правительство предпринимает все возможные меры для улучшения условий труда мировых судей, повышения заработной платы их аппарата и укрепления кадрового состава. Щеглов заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

