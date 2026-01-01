За неделю в Перми произошло семь ДТП Восемь человек пострадали Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 по 15 февраля 2026 года в Перми произошло 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Всего было зафиксировано 1765 нарушений: 40 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения; 39 водителей не имели водительских прав; было зафиксировано 8 нарушений выезда на встречную полосу; 189 случаев связаны с непредоставлением преимущества пешеходам; 215 нарушений ПДД совершили пешеходы; 52 нарушения касались правил перевозки детей.

Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям города с призывом соблюдать Правила дорожного движения, заботиться о собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

