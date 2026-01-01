В Прикамье загорелся четырёхквартирный дом Один человек получил травмы Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Вечером 15 февраля на ул. Тонкова в п. Кордон Косинского муниципального округа Пермского края произошел пожар в жилом доме. Сообщение о происшествии поступило в 19:45, после чего на место были направлены 17 сотрудников пожарной службы и шесть единиц техники. О происшествии сообщили в ГУ МЧС по региону.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит кровля четырёхквартирного дома. До их приезда из здания самостоятельно эвакуировались три человека. Жертв нет, но один человек получил травмы. Спасатели вывели через окно одного пострадавшего с помощью звена газодымозащитной службы 70-й пожарной части.

Пожар был локализован в 20:10 и полностью ликвидирован в 20:35. Общая площадь возгорания составила 156 кв. м. В настоящее время дознаватель МЧС России выясняет причины пожара.

