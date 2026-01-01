Ключевые транспортные проекты Перми повторно направят на экспертизу Это случится в марте-апреле Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Проекты транспортной развязки у Центрального колхозного рынка и моста через Егошиху (Средняя дамба) будут повторно отправлены на государственную экспертизу. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

В настоящее время оба проекта находятся в стадии доработки с учётом замечаний, полученных от экспертов. Повторно на экспертизу проекты планируется отправить в конце первого — начале второго квартала 2026 года, уточнили в кабмине.

В конце декабря 2025 года выяснилось, что оба проекта не получили положительного заключения от госорганов.

«Строительство транспортной развязки на пересечении шоссе Космонавтов, улиц Революции, Пушкина и Попова с подходами в Перми. Этапы: 2, 3, 4, 5. Транспортная развязка на пересечении улицы Макаренко с бульваром Гагарина в Перми. Этап 1. Транспортная развязка. Результаты экспертизы: отрицательное заключение», — говорится в документах, размещённых на сайте ЕГРЗ.

В ноябре 2025 года министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края утвердило проект планировки территории для строительства развязки у рынка. Планируется, что там будет проложена четырёхполосная дорога, оборудованы тротуары, построены очистные сооружения, реконструированы трамвайные пути и разбит сквер на месте бывшей инфекционной больницы.

Подготовительные работы для возведения второй очереди моста через Егошиху начались в сентябре 2025 года. Их проводила компания АО «Уралмостострой». Бюджет проекта составил 1,7 млрд руб. По завершении строительства, запланированного на октябрь 2027 года, ширина проезжей части моста будет увеличена до шести полос.

