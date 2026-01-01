Реальная зарплата в Прикамье выросла за год на 4,1%
В ноябре жителям края начисляли в среднем по 82,5 тысячи рублей
Среднемесячная номинальная зарплата работников организаций в Пермском крае с января по ноябрь 2025 года достигла 80,9 тыс. руб., что на 14% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Реальная зарплата, скорректированная с учётом роста цен, увеличилась на 4,1%. Об этом сообщает Пермьстат.
В ноябре 2025 года средняя зарплата по всем отраслям в регионе достигла 82,5 тыс. руб. (+12,3% по сравнению с ноябрём 2024 года).
Наибольший уровень доходов зафиксирован в сфере информационных технологий. В ноябре средняя зарплата в этой области составила 118,7 тыс. руб., а за первые одиннадцать месяцев прошлого года — 117,1 тыс. руб.
Наименьшие зарплаты получают работники гостиниц и предприятий общественного питания. В ноябре их средний доход был 47,5 тыс. руб, а за период с января по ноябрь — 45,5 тыс. руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.