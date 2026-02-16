В Пермском крае продают ретрит-центр за 250 млн рублей На территории также есть фермерское хозяйство Поделиться Твитнуть

Циан

В Пермском крае продают ретрит-центр за 250 млн руб. Соответствующая информация появилась на одном из сервисов с объявлениями.

Объект находится в посёлке Юго-Камский. Комплекс состоит из peтpитного и wellness-цeнтров, включает залы для практик (йоги, медитации), жильё, зоны для отдыха и фермерское хозяйство.

«На сегодняшний день это: содержание скота/птицы, переработка сырья и прямая реализацию готовой продукции, для нужд ретритного центра и за его пределы. На территории расположена пасека и ленточная пилорама, кроме этого, хозяйство используется в туристическо-рекреационных целях (агротуризм)», — говорится в объявлении.

Также на территории есть спа-центр, крытый термальный бассейн, бани, форелевые пруды, площадки для кемпинга и палаточных городков. Среди преимуществ автор объявления указывает внутриплощадочные сети: канализация, холодное и горячее водоснабжение, отопление, высокоскоростной интернет, видеонаблюдение.





