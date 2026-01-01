Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подводит производственные итоги 2025 года Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники подведены производственные итоги за 2025 год. Предприятие произвело 2,35 млн тонн продукции.

Основная доля общей выработки была достигнута за счет перевыполнения планов цехов аммиачной селитры, переработки кислот, карбамида, производства аммиака и цеха нитритнитратных солей.

На предприятии идет непрерывный процесс модернизации агрегатов и установок, а также внедряются проекты по повышению операционной эффективности. В рамках развития производственных мощностей сокращены плановые ремонтные и диагностические простои. Во время ремонтной кампании 2025 года на агрегатах производства аммиака заменены котлы, утилизаторы, катализаторы вторичного риформинга и среднетемпературной конверсии оксида углерода. Это позволит подразделениям бесперебойно функционировать в последующие периоды, обеспечивая цеха-потребители сырьем.

На проектные мощности выведена работа обновленного водовода «Северный», который питает водой все производственные подразделения предприятия. Полная реконструкция водовода заняла почти два года.

В 2025 году сразу три продукта филиала «Азот» вошли в число лучших в России. Выпускаемый предприятием нитрит натрия стал лауреатом, а калиевая селитра и азотнокислый натрий — дипломантами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Сергей Силивоник, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

«Азот» второй год подряд поднимает планку производительности. Это заслуга всей команды предприятия. В рамках остановочного ремонта 2025 года заложен большой подготовительный потенциал на ремонтную кампанию 2026 года. Выработаны технические решения по дальнейшему наращиванию выработки. После выполнения проектной части и реализации намеченных проектов это позволит предприятию стабильно удерживать достигнутые показатели.

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет более 38 000 человек.

