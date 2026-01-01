Крупнейший спортивный комплекс Прикамья обеспечили электроэнергией Для этого модернизирована подстанция, обслуживающая Дзержинский район Перми Поделиться Твитнуть

АО "Фонд развития Пермского края"

В Перми завершено создание сетевой инфраструктуры для подключения строящегося спорткомплекса «Пермь Арена», способного вместить до 10,5 тыс. зрителей. Этот объект станет местом проведения не только спортивных соревнований, но и концертов, выставок и форумов, включая мероприятия международного уровня. Мощность присоединения арены к электрической сети составила 5 мегаватт.

Как сообщили в «Россети Урал», для обеспечения энергоснабжения объекта компания модернизировала действующую подстанцию напряжением 110 киловольт, обслуживающую Дзержинский район Перми. Кроме того, специалисты проложили 4,4 км кабельных линий электропередачи напряжением 6 киловольт и установили распределительный пункт.

Ожидается, что строительство спортивного комплекса будет завершено во второй половине 2027 года.

