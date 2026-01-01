Вознаграждение лучших муниципальных служащих администрации Перми обойдётся почти в 0,5 млн рублей Конкурс проводится ежегодно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вознаграждение лучших муниципальных служащих администрации Перми обойдётся почти в полмиллиона рублей. Такая информация содержится в официальном бюллетене мэрии.

Согласно документу, конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации города Перми» проводится ежегодно. Всего предусмотрено четыре категории: «Лучший руководитель», «Лучший консультант», «Лучший специалист», «Лучший старт».

Подать заявку на участие в первых трёх номинациях могут муниципальные служащие, имеющие стаж муниципальной службы в администрации Перми не менее одного года и не имеющие дисциплинарных взысканий, взысканий за коррупционное правонарушение на день их выдвижения в качестве кандидата, успешно прошедшие аттестацию. Что касается четвёртой номинации, то необходимый стаж составляет от трёх месяцев.

Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места, награждаются дипломами за подписью главы Перми, сувенирами и памятными подарками. Также предусмотрено и денежное вознаграждение в следующих размерах (с учётом НДФЛ):

в категории «Лучший руководитель»:

— первое место — 75 тыс. руб.,

— второе место — 50 тыс. руб.,

— третье место — 25 тыс. руб.;

в категории «Лучший консультант»:

— первое место — 64 тыс. руб.,

— второе место — 42 тыс. руб.,

— третье место — 21 тыс. руб.;

в категории «Лучший специалист»:

— первое место — 54 тыс. руб.,

— второе место — 36 тыс. руб.,

— третье место — 18 тыс. руб.;

в категории «Лучший старт»:

— первое место — 54 тыс. руб.,

— второе место — 36 тыс. руб.,

— третье место — 18 тыс. руб.









