Вознаграждение лучших муниципальных служащих администрации Перми обойдётся почти в 0,5 млн рублей
Конкурс проводится ежегодно
Вознаграждение лучших муниципальных служащих администрации Перми обойдётся почти в полмиллиона рублей. Такая информация содержится в официальном бюллетене мэрии.
Согласно документу, конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации города Перми» проводится ежегодно. Всего предусмотрено четыре категории: «Лучший руководитель», «Лучший консультант», «Лучший специалист», «Лучший старт».
Подать заявку на участие в первых трёх номинациях могут муниципальные служащие, имеющие стаж муниципальной службы в администрации Перми не менее одного года и не имеющие дисциплинарных взысканий, взысканий за коррупционное правонарушение на день их выдвижения в качестве кандидата, успешно прошедшие аттестацию. Что касается четвёртой номинации, то необходимый стаж составляет от трёх месяцев.
Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места, награждаются дипломами за подписью главы Перми, сувенирами и памятными подарками. Также предусмотрено и денежное вознаграждение в следующих размерах (с учётом НДФЛ):
в категории «Лучший руководитель»:
— первое место — 75 тыс. руб.,
— второе место — 50 тыс. руб.,
— третье место — 25 тыс. руб.;
в категории «Лучший консультант»:
— первое место — 64 тыс. руб.,
— второе место — 42 тыс. руб.,
— третье место — 21 тыс. руб.;
в категории «Лучший специалист»:
— первое место — 54 тыс. руб.,
— второе место — 36 тыс. руб.,
— третье место — 18 тыс. руб.;
в категории «Лучший старт»:
— первое место — 54 тыс. руб.,
— второе место — 36 тыс. руб.,
— третье место — 18 тыс. руб.
