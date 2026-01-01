На неделе в Прикамье ожидается похолодание до -28 градусов Самой холодной станет ночь на четверг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ЦГМС Пермского края, на текущей неделе в регионе ожидается похолодание до -28°С.

В понедельник, 16 февраля, осадки прогнозируются на северо-востоке региона, в остальной части края снег не ожидается. Днём температура воздуха будет варьироваться от -7 до -12°С, а в южных районах — от -4 до -6°С. Вечером на севере похолодает до -20…-22°С.

Во вторник, 17 февраля, интенсивные осадки ожидаются в южных и центральных районах Прикамья. На юге края возможен дождь с мокрым снегом. Также прогнозируется усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура опустится до -10…-15°С, на севере — до -20…-22°С, а на юге — до -4…-6°С. Днём температура будет колебаться в пределах от -7 до -14°С, а в районе южнее Перми потеплеет до +2…-3°С.

В среду, 18 февраля, осадков не ожидается. Ночью температура опустится до -20…-25°С, а днём — до -11…-16°С.

Ночью в четверг, 19 февраля, температура опустится до -23…-28°С, а днём будет колебаться от -11 до -16°С.

В пятницу, 20 февраля, ночью температура составит от -14 до -19°С, а днём — от -8 до -13°С.

