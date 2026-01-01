Врач ФК «Амкар Пермь» выбрал работу в сборной России по фигурному катанию На место покинувшего клуб Андрея Антонова назначен Антон Кадырматов Поделиться Твитнуть

Андрей Антонов

ФК «Амкар»

Врач ФК «Амкар Пермь» Андрей Антонов покинул клуб из-за совмещения работы в национальной сборной России по фигурному катанию. Как пояснили в пресс-службе «Амкара», Вторая лига А запрещает врачам работать в нескольких местах. Антонов присоединился к «Амкару» в конце августа 2025 года. «Благодарим за вклад и желаем успехов в карьере!» — говорится в информации.

Новым врачом команды стал Антон Кадырматов.

Антон Кадырматов

ФК «Амкар»

Антон Анатольевич получил диплом Ивановской государственной медицинской академии по специальности «лечебное дело». В 2020 году прошёл ординатуру в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова по направлению «лечебная физкультура и спортивная медицина». У него есть опыт работы в медицинских штабах ФК «Форте» из Таганрога, ФК «Олимп-Долгопрудный», нижегородского ФК «Торпедо», липецкого мини-футбольного клуба «ЛКС» и ФК «Динамо-Брянск». С первого дня южных сборов Кадырматов с командой, он активно участвует в её работе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.