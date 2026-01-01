Пермские таможенники изъяли посылку с сильнодействующим веществом Задержанному может грозить лишение свободы Поделиться Твитнуть

Пермская таможня

Пермские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Россию через международную почту сильнодействующего вещества — тапентадола. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в почтовом отправлении из Индии было обнаружено 20 блистеров с таблетками (по 10 шт. в каждом) с маркировкой Tapentadol.

Получателем груза оказался житель Удмуртской Республики, заказавший препарат через интернет-магазин. При попытке получения посылки в почтовом отделении мужчина был задержан сотрудниками Пермской таможни совместно с оперативниками отдела по наркоконтролю Пермского линейного управления МВД России на транспорте.

По результатам химического исследования подтверждено, что изъятые таблетки содержат тапентадол — сильнодействующее вещество. Общая масса изъятого вещества составила 54 грамма.

В отношении задержанного Пермской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.