За сутки в Пермском крае потушили 15 пожаров

МЧС России по Пермскому краю

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, за сутки 15 февраля 2026 года на территории региона было ликвидировано 15 пожаров. Три возгорания произошли в Перми, два — в Краснокамском муниципальном округе. Остальные пожары зафиксированы по одному в Соликамском, Кишертском, Кудымкарском, Косинском, Нытвенском, Верещагинском, Куединском, Чернушинском, Октябрьском и Лысьвенском муниципальных округах.

К сожалению, в результате происшествий имеются погибшие и пострадавшие.

В целях стабилизации пожарной обстановки 15 февраля в крае работали 184 профилактические группы общей численностью 430 человек. Специалисты провели 1630 обходов мест проживания граждан, проинструктировали 2567 жителей по мерам пожарной безопасности и распространили 2074 памятки и листовки с рекомендациями.

МЧС России напоминает жителям и гостям Пермского края: при обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб — 101 или 112.

