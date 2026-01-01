За сутки в Пермском крае потушили 15 пожаров
По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, за сутки 15 февраля 2026 года на территории региона было ликвидировано 15 пожаров. Три возгорания произошли в Перми, два — в Краснокамском муниципальном округе. Остальные пожары зафиксированы по одному в Соликамском, Кишертском, Кудымкарском, Косинском, Нытвенском, Верещагинском, Куединском, Чернушинском, Октябрьском и Лысьвенском муниципальных округах.
К сожалению, в результате происшествий имеются погибшие и пострадавшие.
В целях стабилизации пожарной обстановки 15 февраля в крае работали 184 профилактические группы общей численностью 430 человек. Специалисты провели 1630 обходов мест проживания граждан, проинструктировали 2567 жителей по мерам пожарной безопасности и распространили 2074 памятки и листовки с рекомендациями.
МЧС России напоминает жителям и гостям Пермского края: при обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб — 101 или 112.
