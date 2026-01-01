В Пермском крае зафиксировали новые максимумы высоты снежного покрова В некоторых территориях показатель превысил один метр Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ночью под влиянием уходящего на восток циклона Ulrike на севере Пермского края продолжались снегопады. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

К утру на ряде метеостанций зафиксированы новые максимумы высоты снежного покрова:

• Губаха — 106 см

• Чердынь — 102 см

• Березники — 102 см

• Бисер — 100 см

• Коса — 94 см

• Кочево и Чермоз — по 92 см

• Гайны — 89 см

За последние 36 часов от циклона выпало от 23 до 26 мм осадков — это 55-70% от февральской нормы. Особенно интенсивными были осадки в Чердыни: с 12 февраля там накопилось 43 мм, что практически соответствует полной месячной норме февраля.

