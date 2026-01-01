В Пермском крае зафиксировали новые максимумы высоты снежного покрова
В некоторых территориях показатель превысил один метр
Ночью под влиянием уходящего на восток циклона Ulrike на севере Пермского края продолжались снегопады. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.
К утру на ряде метеостанций зафиксированы новые максимумы высоты снежного покрова:
• Губаха — 106 см
• Чердынь — 102 см
• Березники — 102 см
• Бисер — 100 см
• Коса — 94 см
• Кочево и Чермоз — по 92 см
• Гайны — 89 см
За последние 36 часов от циклона выпало от 23 до 26 мм осадков — это 55-70% от февральской нормы. Особенно интенсивными были осадки в Чердыни: с 12 февраля там накопилось 43 мм, что практически соответствует полной месячной норме февраля.
