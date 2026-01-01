В Пермском крае за месяц огурцы подорожали на 24,6% Такой рост цен был зафиксирован в декабре Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В декабре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,5%, в том числе на продовольственные товары — 100,6%, непродовольственные товары — 100,5%, услуги — 100,4%. Такие данные приводятся в докладе «Пермьстата» о социально-экономическом положении Пермского края.

Так, в декабре 2025 года мясо и птица подорожали на 6,5% в сравнении с декабрём 2024 года. За аналогичный период колбасы выросли в цене на 8,3%, рыбопродукты — на 12,9%, молоко и молочная продукция — на 5,6%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 13,3%, алкогольные напитки — на 12,9%.

Плодоовощная продукция в годовом выражении подешевела на 8,5%. При этом в декабре относительно ноября в этой категории заметно подорожали огурцы — на 24,6%. Снижение цен специалисты ведомства заметили на сахар — на 4,9%, яйца — на 21,8%, сливочное масло — на 9,7%.

Если говорить о непродовольственных товарах, то на 10,2% за год подорожали парфюм и косметика, на 9,8% — бензин, на 7,5% — медикаменты, в пределах 4-6% — одежда, обувь, строительные материалы.

