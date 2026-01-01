Утром 16 февраля Пермь сковали семибалльные пробки Об отставании общественного транспорта от расписания не сообщается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром в понедельник, 16 февраля, пробки в Перми оцениваются в семь баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Карты».

Согласно данным сервиса, сложнее всего дорожная обстановка на Комсомольском проспекте, улицах Чкалова, Революции, Куйбышева, Мира, Карпинского. Также заторы фиксируются на улицах Окулова, Ленина, Сибирская, Николая Островского.

Сообщается о пробках и на бульваре Гагарина, улицах Юрша, Дружбы, Соликамская.

По данным на 08:12, департамент транспорта не сообщал об отставании от расписания автобусов и трамваев.

