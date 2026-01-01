Только 3,2 тысячи жителей Пермского края имеют статус безработных В декабре 2025 года статус безработного оформили 1 196 человек Поделиться Твитнуть

По состоянию на конец декабря 2025 года в службе занятости Пермского края зарегистрированы 3 780 граждан, не занятых трудовой деятельностью. Из них официальный статус безработного имеют 3 241 человек, включая 2 902 получателя пособия по безработице.

В декабре 2025 года статус безработного оформили 1 196 человек. При этом количество трудоустроенных за месяц составило 404 человека — на 158 человек (или на 28,1%) меньше, чем в декабре 2024 года. Такое замедление темпов занятости отмечено на фоне снижения спроса со стороны работодателей: общая потребность в персонале, заявленная в службу занятости в декабре 2025 года, сократилась на 4 651 вакансию. Более половины оставшихся вакансий (49,0%) сосредоточено в Перми.

Нагрузка на рынок труда, измеряемая количеством незанятых граждан на 100 заявленных вакансий, составила 17,4 человека.

