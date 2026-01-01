В Пермском крае выросла доля просроченной задолженности предприятий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 декабря 2025 года, суммарная задолженность организаций Пермского края по обязательствам, кредитам банков и займам составила 2 412,9 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности увеличилась до 3,1% от общего объёма (75,2 млрд рублей), тогда как на 1 января 2025 года этот показатель находился на уровне 2,9%, а годом ранее — 2,5%.

Наиболее заметный рост зафиксирован по кредиторской задолженности: её просроченная часть достигла 6,5% (64,0 млрд рублей) против 6,0% на начало года и 5,1% в декабре 2024-го. Общая кредиторская задолженность предприятий края составила 981,8 млрд рублей.

Задолженность по банковским кредитам и займам на 1 декабря 2025 года оценивается в 1 431,1 млрд рублей. Здесь доля просроченных обязательств остаётся низкой — 0,8% (11,2 млрд рублей), что сопоставимо с показателями начала года (0,9%).

Одновременно выросла просроченная дебиторская задолженность: её доля удвоилась за год — с 3,8% в декабре 2024 года до 6,0% в декабре 2025-го. Абсолютный объём дебиторской задолженности составил 983,2 млрд рублей, из них просрочено 59,5 млрд рублей.





