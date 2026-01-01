Глава Прикамья опубликовал видео с новыми питомцами пермского зоопарка Дмитрий Махонин призвал пермяков выбрать имена некоторым животным Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В своём телеграм-канале губернатор Пермского края опубликовал видеозапись с новыми питомцами пермского зоопарка, расположенного на Нагорном. Зверинец пополнился разнообразными животными, прибывшими из различных уголков Земли, включая тропическую Африку, солнечный Чили и суровый Ямал.

Среди новосёлов — представители породы лошадей Тинкер, чёрнорукие гиббоны, чилийские альпака, молуккские какаду и овцебыки.

«Все они еще обживаются на новом месте», — написал Махонин.

Губернатор особо выделил пятнистых гиен как одних из самых редких среди прибывших. Эта группа состоит из двух самцов и двух самок. Они прибыли в Пермь в конце ноября прошлого года, и встретить их в российских зоопарках — большая редкость.

Дмитрий Махонин обратился к жителям Перми с просьбой принять участие в выборе имён для этих животных.

