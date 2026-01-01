В Пермском крае пятеро человек спаслись на пожаре В их числе было двое детей Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Кудымкарском округе Прикамья потребовалась помощь спасателей пяти жителям, включая двух несовершеннолетних, которые оказались в огненной ловушке в собственном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сигнал о возгорании, возникшем на ул. Уральской в Кудымкаре, поступил 14 февраля в 2:49. К месту происшествия оперативно выдвинулись 16 сотрудников экстренных служб, задействовав пять единиц спецтехники. По прибытии спсатели обнаружили, что в частном жилом строении распространилось пламя.

Представители ведомства уточнили, что до прибытия пожарных команд из горящего здания сумели самостоятельно выбраться шесть человек. Пятью из них помог проснуться владелец дома. В числе тех, кому удалось спастись, находились двое детей.

Огонь удалось локализовать к 3:10, а полное его тушение завершилось в 3:17. Площадь пожара достигла 72 кв м. Сейчас выясняются причины пожара.

