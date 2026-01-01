Детская поликлиника №3 в Перми возобновит свою работу Там полноценно будет функционировать дневной стационар Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края

С понедельника, 16 февраля, возобновляет свою деятельность городская детская поликлиника №3, расположенная по ул. Социалистическая, 20 в городе Перми. Согласно сообщению пресс-службы министерства здравоохранения Прикамья, начиная со следующей недели, учреждение вновь принимает пациентов.

Они снова смогут посещать приемы участковых врачей-педиатров и узкопрофильных специалистов. Со следующей недели будет полноценно функционировать дневной стационар, процедурный кабинет, пункты забора биологического материала, рентген-кабинет, кабинеты ультразвуковой диагностики (УЗИ) и электрокардиографии (ЭКГ).

Откроется также кабинет неотложной медицинской помощи №1 и раздаточный пункт молочной продукции.

Кроме того, теперь вызывать врача-педиатра неотложной помощи жители левого берега Орджоникидзевского района теперь смогут по привычному номеру телефона 215-51-03.

Физиотерапевтическое лечение временно продолжает проводиться в двух других подразделениях поликлиники №3: по адресам ул. Ак. Веденеева, 80 и ул. М. Толбухина, 9.

За дополнительной информацией родители могут обратиться в кол-центр поликлиники по телефону 285-49-62 ежедневно с 8:00 до 19:00.

