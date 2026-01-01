К концу выходных в Перми вновь ожидаются снегопады Синоптики прогнозируют выпадение до 35-40% осадков от месячной нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 15 февраля на севере Пермского края прошёл интенсивный снегопад, вызванный приближением теплого фронта Черноморского циклона. За 12 часов в Березниках выпало до 9 мм осадков. На нескольких метеорологических станциях были зафиксированы новые рекорды по высоте снежного покрова, невиданные с начала зимы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Опасные природные явления».

В Березниках высота снежного покрова достигла 103 см, в Губахе — 108 см, в Чердыни — 92 см. В Косе, Кочёво и Кудымкаре впервые с начала текущей зимы было зафиксировано более 80 см снега.

К вечеру синоптики ожидают новый снегопад в Перми, спровоцированный холодным фронтом того же циклона. На севере края (в Березниках, Губахе и Чердыни) снегопад будет наблюдаться на протяжении всего дня. По прогнозам, за сутки суммарное количество выпавших осадков может достигнуть 15-18 мм, что составляет до 35-40% месячной нормы.

