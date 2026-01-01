В Перми следователи обнаружили погибшим пропавшего ранее мужчину Его тело нашли на берегу Камы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СК выясняют причины смерти мужчины 1978 г.р. на территории Пермского муниципального округа, который пропал два дня назад. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что 13 февраля правоохранительные органы получили сообщение об исчезновении мужчины, который покинул свое жилище в д. Заозерье и не вернулся. В процессе организованных поисков 15 февраля днём на берегу Камы было обнаружено тело разыскиваемого.

По предвартельным данным, смерть мужчины не имеет криминального характера. Для определения причины гибели следователь СК России назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.