В Прикамье на пожаре в Чернушке погибли два человека По предварительным данным, возгорание случилось после замыкания электропроводки Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СК проверяют обстоятельства гибели двух человек при пожаре, произошедшем 15 февраля в Чернушке Пермского края. Трагедия случилась в частном жилом доме на ул. Стахановской. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Во время пожара были обнаружены тела двух мужчин 1998 и 1992 г.р. Причина возгорания, предположительно, связана с замыканием электропроводки. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы и проводят опросы свидетелей. Также они осмотрели место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В связи с происшествием в СУ СКР по Пермскому краю обратились ко всем жителям региона и призвали соблюдать элементарные меры предосторожности. В частности, регулярно проверять состояние электрооборудования, использовать электроприборы промышленного производства, не курить в кровати и пользоваться пепельницами, а также хранить спички и другие воспламеняющие предметы вне досягаемости детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.