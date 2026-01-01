В Прикамье по время пожара в Кишертском округе пострадал человек
Горел частный жилой дом и постройки
В ночь на 15 февраля в Кишертском муниципальном округе случился пожар в жилом доме, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Происшествие случилось в частном доме в д.Киселево. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 15 февраля в 00:32.
К месту выехали 10 пожарных и пять единиц техники. Приехав на место, они установили, что горит жилой дом с надворными постройками. На пожаре оказался один травмированный мужчина.
«Погибших нет», — уточнили в МЧС по региону.
Горение было ликвидировано в 01:05. Площадь пожара составила 104 кв. м.
Сейчас дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства и причину пожара.
