В Прикамье по время пожара в Кишертском округе пострадал человек Горел частный жилой дом и постройки

Константин Долгановский

В ночь на 15 февраля в Кишертском муниципальном округе случился пожар в жилом доме, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Происшествие случилось в частном доме в д.Киселево. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 15 февраля в 00:32.

К месту выехали 10 пожарных и пять единиц техники. Приехав на место, они установили, что горит жилой дом с надворными постройками. На пожаре оказался один травмированный мужчина.

«Погибших нет», — уточнили в МЧС по региону.

Горение было ликвидировано в 01:05. Площадь пожара составила 104 кв. м.

Сейчас дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства и причину пожара.

