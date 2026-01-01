Глава Прикамья встретился с федеральным министром Антоном Котяковым Губернатор Дмитрий Махонин рассказал о реализации проектов в трудовой и социальной сферах Поделиться Твитнуть

В Москве состоялась рабочая встреча министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Стороны обсудили реализацию проектов в трудовой и социальной сферах региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Особое внимание на встрече было уделено снижению уровня безработицы в Пермском крае. По данным губернатора, по итогам 2024–2025 годов её уровень составил 1,7%, при этом трудоустроены были 40 350 человек. Переобучением для дальнейшего трудоустройства занимались 3500 человек в рамках федеральных программ. масштабная работа по борьбе с нелегальной занятостью, в результате которой за указанный период объемы неофициальной занятости уменьшились в 2,3 раза.

Глава региона отметил, что открытие в Перми современного кадрового центра «Работа России» позволило обеспечить высококвалифицированное сопровождение соискателям и работодателям. Специалисты центра предоставляют индивидуальные консультации, помогают строить карьеру и предлагают программы ускоренного переобучения.

Регион также планирует принять участие в конкурсе «Лучший по профессии», став площадкой всероссийского этапа номинации «Сварщик».

