В Перми подопечный «Дедморозим» сделал первый шаг после трёх лет в больнице Мальчик перенёс операцию на тазобедренном суставе Поделиться Твитнуть

Подопечный пермского фонда «Дедморозим» восьмилетний Лёва достиг значительного прорыва: он встал на ноги и начал учиться ходить. Это стало возможным благодаря поддержке его семьи, отзывчивым пермякам и самоотверженной работе команды волонтёров.

История Лёвы началась с рождения вместе с братом-близнецом Лёней. После разлуки с братом, Лёве потребовалась операция на сердце. Хотя вскоре его выписали, болезнь в виде пневмонии вернула его в больницу, где он провёл три года.

У мальчика диагностировали множественные нарушения развития, из-за которых он нуждался в специальном оборудовании, недоступном для семьи. Однако благодаря неравнодушным людям и помощи благотворительного фонда, Лёва получил необходимые дыхательные аппараты и расходные материалы, что позволило ему вернуться домой.

В 2024 году мальчику сделали операцию на тазобедренном суставе, которая дала ему шанс научиться ходить. Недавно он сделал свои первые самостоятельные шаги. По словам его мамы, сначала сын научился ползать, а затем встал. Теперь, с поддержкой, он может пройти несколько шагов, хотя пока хромает из-за разницы в длине ног. Тем не менее, Екатерина считает, что это огромный успех, и теперь им предстоит продолжить реабилитацию.

На протяжении многих лет «Дедморозим» комплексно помогает семье. Специалисты — врач, медсестра, терапевты и социальный работник — регулярно посещают Лёву и консультируют его родителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.