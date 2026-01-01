Родившийся в Перми белый медведь Гого умер в зоопарке Японии Животное скончалось от наркоза, введённого для перевозки в другой зверинец Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано нейросетью

Белый медведь Гого, родившийся в Перми, умер в японском зоопарке Йокогамы. Скорбную новость администрация Zoorasia опубликовала 9 февраля. Первым на неё обратило внимание РИА Новости.

В связи с внезапной смертью Гого зоопарк отменил все мероприятия, запланированные ко Дню белого медведя, который отмечается 27 февраля. Как сообщает агентство, смерть животного наступила после введения наркоза.

Животное было решено перевезти в зверинец Токусимы для дальнейшего разведения. Перед транспортировкой с соблюдением норм ему ввели наркоз, но через час у медведя остановилось дыхание, массаж сердца результатов не дал, и была констатирована смерть.

Гого родился в декабре 2004 года, попал в зоопарк в Осаке, а в марте 2021-го — в Zoorasia. Сейчас в этом зоопарке живёт его сын Рай, родившийся в 2012 году.

