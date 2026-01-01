Прикамье вошло в число регионов с наибольшей долей частично занятых жителей Доля от числа всех работников региона – 21% Поделиться Твитнуть

Фото: freepik

freepik.com

Аналитики группы компаний FinExpertiza подсчитали, что в третьем квартале 2025 года общее количество частично занятых жителей России выросло на 12,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Частично занятым оказался каждый шестой работник.

По результатам исследования, Прикамье вошло в число регионов с наибольшей долей частично занятых жителей. Их доля среди сотрудников крупных и средних предприятий региона составила 21,7% от общего числа, или 127,8 тыс. человек.

Немногим ниже показатель был зафиксирован в Нижегородской области — 21,6%. Значительная доля населения, занятого частично, была также зафиксирована в Челябинской (20,9%) и Ярославской (20,3%) областях. Наименьшая доля таких работников была зафиксирована в Чечне (3,1%), Ингушетии (4,4%) и Калмыкии (5,9%).

Фото: FinExpertiza

Для анализа были использованы данные Росстата, к частично занятым относятся жители, работающие неполное время (менее 40 часов в неделю) по инициативе работодателя, по соглашению сторон, находящиеся в простое или взявшие отпуск без сохранения заработной платы. Согласно представленной информации, самый резкий рост пришёлся на сегмент работников, переведённых на неполный рабочий день по инициативе работодателей, самая массовая категория — оформившие отпуск без сохранения зарплаты.

«Рост частичной занятости отражает переход бизнеса к сокращению затрат путём более осторожной модели управления персоналом. Компании стремятся сохранять штат, перераспределяя нагрузку и издержки вместо прямых сокращений, в надежде на позитивные изменения экономической конъюнктуры», — прокомментировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Почти половина общего прироста пришлась на обрабатывающую промышленность. А максимальная доля фиксировалась в гостинично-ресторанном бизнесе. Также высокий уровень отмечался в строительстве, профессиональной, научной и технической деятельности, культуры, спорта и развлечений.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за первую половину зимы число откликов на вакансии с частичной занятостью в России увеличилось на 38%. В дальнейшем прогнозируется увеличение объёмов временной занятости и числа исполнителей.

