В Пермском крае состоится зимняя Спартакиада 2028 года Соревнования пройдут по 11 видам спорта

Константин Долгановский

Пермский край в 2028 году примет зимнюю Спартакиаду сильнейших. Как сообщается на сайте регионального правительства, соревнования пройдут по 11 видам спорта. Итоги и планы работы по спортивной повестке губернатор Дмитрий Махонин сообщил министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву.

«В 2028 году регион примет главный старт — зимнюю Спартакиаду сильнейших. Соревнования пройдут по 11 видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, фигурному катанию, фристайлу, хоккею и шорт-треку», — сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

Из федерального бюджета региону на 2026 год выделены средства на строительство 12 площадок ГТО, трёх «умных» площадок, на проведение капитального ремонта в спортивной школе «Темп» в Березниках. Сданные и строящиеся спортивные объекты позволят принимать крупные спортивные мероприятия, в том числе спортивный фестиваль среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества» и Всероссийский фестиваль чемпионов «Игры ГТО», которые пройдут в 2026 году.

