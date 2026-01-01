Андрей Пигасов избавился от приставки и.о. и возглавил МУП «Пермгорэлектротранс» Он стал исполняющим обязанности гендиректора в ноябре 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Андрей Пигасов занял пост генерального директора МУП «Пермгорэлектротранс», лишившись приставки и.о., сообщили изданию «КоммерсантЪ-Прикамье» в пресс-службе городского дептранса.

«За годы работы Андрей Владимирович прошел путь от рядового специалиста до главного инженера, поэтому он хорошо знает специфику деятельности предприятия», — сообщили в ведомстве.

Исполняющим обязанности гендиректора Андрей Пигасов стал в ноябре 2025 года. Ранее пост руководителя предприятия занимал Александр Дробаха.

