В Перми демонтируют самовольную автостоянку в Индустриальном районе Распоряжение о сносе подписал глава района

Константин Долгановский

Администрация Индустриального района Перми объявила о проведении принудительного демонтажа незаконно возведенной автостоянки по ш. Космонавтов, 381. Соответствующее распоряжение подписал глава территории.

Согласно документу, работы начнутся утром 16 февраля, с 9 утра. Ответственным за проведение демонтажа назначена начальник отдела потребительского рынка Юлия Вшивкова, а само мероприятие будет организовано муниципальным казённым учреждением «Содержание муниципального имущества».

Автостоянка включает пост охраны, шлагбаум и стелу, однако была установлена без соответствующих разрешений и согласований, что нарушает законодательство. После завершения демонтажа элементы конструкции будут временно размещены на складе по ул. Волочаевской, 32, говорится в документе.

