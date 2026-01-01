В Пермском крае будут судить заключенного за попытку дать взятку сотруднику колонии Дело передано в суд Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Чердыни следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего осужденного. Ему предъявлены обвинения в подкупе должностного лица через посредника на сумму, не превышающую 10 тыс. руб. (ч.1 ст.291.2 Уголовного кодекса РФ). Информация об этом поступила из пресс-службы Следственного управления СК России по Пермскому краю.

Согласно материалам дела, фигурант, находясь в исправительной колонии п. Ныроб, где он отбывал наказание, обратился к одному из работников учреждения с предложением передать запрещенный предмет – мобильный телефон – на территорию колонии за вознаграждение в размере 10 тыс. руб. Сотрудник колонии сообщил об этом в службу собственной безопасности.

Дальнейшие мероприятия проводились под наблюдением представителей УСБ ГУФСИН России, и 26 ноября 2025 года, в момент передачи телефона, подозреваемого задержали.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

