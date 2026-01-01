Центральный банк снизил ключевую ставку до 15,5%. Поделиться Твитнуть

13 февраля 2026 года совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, установив её на уровне 15,50% годовых.

В заявлении ЦБ отмечается, что экономика демонстрирует восстановление и движение к устойчивому росту. В январе наблюдался значительный рост цен, обусловленный временными факторами. Однако, по оценкам Банка России, основные показатели инфляции остаются стабильными. Ожидается, что после завершения действия этих временных факторов инфляция начнёт снижаться.

В ближайшее время Банк России будет анализировать, стоит ли продолжать снижение ключевой ставки, учитывая стабильность замедления инфляции и динамику инфляционных ожиданий. В базовом сценарии прогнозируется, что средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 13,5—14,5% годовых к 2026 году. Согласно прогнозам Банка России, при текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция снизится до 4,5—5,5% к 2026 году. Во втором полугодии 2026 года ожидается, что инфляция будет устойчиво держаться вблизи 4%.

На рынке труда наблюдается постепенное снижение напряженности. По результатам опросов, доля компаний, испытывающих нехватку кадров, достигла самого низкого уровня с середины 2023 года. Организации планируют более сдержанное повышение зарплат в 2026 году, чем в 2023—2025 годах. Денежно-кредитные условия стали менее жесткими, хотя все еще остаются достаточно строгими. Ставки по кредитам и депозитам снизились, адаптируясь к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.