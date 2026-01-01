В Прикамье мать погибшего участника СВО перевела дропперу из Татарстана более 2 млн рублей Она смогла вернуть деньги только после вмешательства прокуратуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Сивинском округе Прикамья прокуратура отстояла в суде права женщины, потерявшей сына в ходе специальной военной операции и ставшей жертвой мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в прокуратуре, местная жительница перевела более 2 млн руб. на счёт подставного лица, зарегистрированного в Татарстане.

Представители прокуратуры подали иск с требованием вернуть эти средства как неосновательное обогащение, а также уплатить проценты за пользование деньгами. Суд удовлетворил иск.

После того как решение суда вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

