Пермские судебные приставы оштрафовали коллекторов за угрозы

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

Житель Перми пожаловался на коллекторов, которые оказывали на него психологическое давление. Он записал телефонный разговор, в котором звонивший, представившийся следователем, требовал от него явиться в следственный комитет с паспортом и вещами, утверждая, что против него возбуждено уголовное дело за причинение ущерба организации. Звонивший называл сумму в 22 тыс. руб., хотя долг мужчины составлял всего 3 тыс. Когда пермяк заявил, что не понимает, в чём его обвиняют, звонивший начал кричать, оскорблять и угрожать ему. Об этом пишет «Рифей».

В ходе проверки, проведённой сотрудниками ГУФССП по Пермскому краю, которым пожаловался пострадавший, выяснилось, что действия коллекторов не были единичным случаем. Этот факт был учтён при вынесении решения об административном наказании. Коллекторскую организацию оштрафовали на 100 тыс. руб.

