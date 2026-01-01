Пермская дочерняя компания «Газпрома» погасит долг перед подрядчиком на 1,5 млрд рублей В суде утверждено мировое соглашение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение между ООО «Спецмонтажсервис» и АО «Газпром газораспределение Пермь», прекратив производство по иску. Истец требовал взыскать 1,78 млрд руб. по 21 договору подряда, включая проценты за использование чужих средств. Ответчик признал долг в размере 1,51 млрд руб. и обязался погасить его по графику платежей. Первым на решение, вынесенное 11 февраля, обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно мировому соглашению, ООО «Спецмонтажсервис» прощает ответчику проценты на сумму более 50,4 млн руб. и отказывается от требований на 219 млн руб. В случае нарушения графика платежей истец может обратиться в суд за исполнительным листом на всю сумму долга и процентов.

АО «Газпром газораспределение Пермь» управляет газораспределительной системой региона, эксплуатируя около 16 тыс. км газопроводов. ООО «Спецмонтажсервис» специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

