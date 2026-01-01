Надругавшийся над детьми житель Перми осуждён на 16 лет Преступление произошло осенью 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Пермяк, неоднократно судимый за преступления против половой свободы женщин, вновь оказался на скамье подсудимых и был осуждён. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Согласно материалам следствия, 20 сентября 2025 года обвиняемый, находясь в лесной зоне Орджоникидзевского района Перми, совершил развратные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Одна из жертв смогла сбежать и позвать помощь, благодаря чему преступника задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд квалифицировал деяния мужчины по статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до 20 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Учтя обстоятельства дела и наличие прежних судимостей, судья постановил назначить виновному максимальное наказание – 16 лет заключения в колонии особого режима.

Преступника задержали сразу же после нападения и отправили под арест на весь период судебного разбирательства. Его личность оперативно установили полицейские оперативники.

