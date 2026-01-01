В Перми прошли Чемпионат и Первенство края по плаванию Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

С 10 по 12 февраля в Перми прошли Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию. Их проведение поддержал филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту».

332 спортсмена из 21 клуба различных территорий края соревновались в СК «Олимпия-Пермь» за право представлять регион на Чемпионате и Первенстве ПФО в марте 2026 года. Борьба развернулась среди юношей и девушек (14 — 16 лет), а также юниоров и юниорок (16 — 18 лет) с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. Заплывы прошли на дистанциях от 50 до 1500 м в индивидуальных видах программы и четырех эстафетах. В общей сложности разыграно 122 комплекта наград.

По статистике медалей первой стала спортивная школа «БМ», г. Пермь — 69 наград: 21 золотая, 28 серебряных, 20 бронзовых. На втором месте — бассейн «Кристалл», г. Березники — 59медалей: 19 золотых, 25 серебряных и 15 бронзовых. На третьем месте — спортивный клуб «Олимпия-Пермь» — 52 награды: 19 золотых, 15 серебряных, 18 бронзовых.

Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

Три дня соревнований продемонстрировали хорошие результаты ежедневного труда наших тренеров и спортсменов. Два клуба — «БМ» и «Кристалл» — заявили на старт уже более 50 пловцов. Это говорит об общем росте уровня спортивной подготовки в регионе. Команда Пермского края имеет хороший потенциал для успешных выступлений на соревнованиях окружного и федерального уровней. Кроме того, семь наших спортсменов входят в сборную России.

Чемпионами по числу золотых медалей прошедших соревнований стали: кандидат в мастера спорта Семен Демидов (СШ «Дельфин», г. Краснокамск) — восемь первых мест, Кирилл Панцирев (СК «Олимпия-Пермь») и Тимофей Тестов (СШП «БМ», г. Пермь) — по семь медалей высшей пробы.

Все медалисты Чемпионата и Первенства Пермского края в своих возрастных категориях отражены в протоколе соревнований. Организаторы Чемпионата и Первенства Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ЦСП Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия-Пермь».

